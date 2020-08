Cercatore di funghi cade in montagna: ritrovato senza vita

COMEGLIANS (UDINE) - E' stato trovato senza vita E.M., cercatore di funghi residente a Milano ma originario di Tualis di cui si erano perse le tracce dalle 16.30 circa di giovedì, momento in cui si era separato da un'altra persona che era assieme a lui per lo stesso motivo.



Erano partiti dalla strada che sale alla panoramica delle vette a circa sei chilometri da Tualis, nei pressi di un'edicola votiva, imboccando un sentiero.



L'uomo è stato ritrovato senza vita per le conseguenze di una caduta. La salma è stata recuperata dall'alto con la tecnica del contrappeso per circa trecento metri dopo la constatazione del decesso effettuata dal medico del Soccorso Alpino.



Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Alle ricerche hanno contribuito molti compaesani dell'uomo e anche gli stessi familiari.





CHIUSAFORTE (UDINE)



Invece sono stati tratti in salvo i quattro escursionisti che avevano chiesto aiuto nei pressi di Casera Goriuda di Sopra, una famiglia con genitori e due figli di Firenze.



Seguendo le indicazioni di un depliant illustrativo della zona, si erano incamminati da Sella Nevea per poi raggiungere il Rifugio Gilberti e di qui Sella Bilapech e il Bivacco Marussigh contando poi di ridiscendere a Sella Nevea passando per Casera Goriuda entro quattro ore, come indicato nella descrizione che avevano con sé.



Quando si sono accorti che il tempo necessario a effettuare il giro completo sarebbe stato di molto superiore era ormai troppo tardi. Stanchi e provati non se la sono sentita di proseguire dal momento che era quasi buio ed hanno chiesto aiuto al NUE112 una volta giunti nei pressi di Casera Goriuda di Sopra da dove partono diversi sentieri, due relativamente impegnativi per Sella Nevea e uno che scende al Fontanon di Goriuda.



I soccorritori, un team di sei persone del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza, li hanno raggiunti e condotti in sicurezza lungo il sentiero meno difficile che scende al Fontanon di Goriuda.



DOLEGNA DEL COLLIO (GORIZIA)



La stazione di Udine sta operando a Lonzano in località Quarmizza , dove un uomo ha avvertito il NUE112 di aver sentito dei richiami di aiuto nei pressi di una strada bianca che si inoltra nella vegetazione.



Anche qui ci sono i Vigili del Fuoco e le ricerche sono tuttora in corso.