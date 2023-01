Cercasi pizzaiolo. “Offriamo 15.000 euro al mese e una Lamborghini come auto aziendale”

BELGIO – Si chiama Tommaso Albanese ed è il titolare della pizzeria “Viva La Pizza” a Hornu in Belgio. L’imprenditore italiano nei giorni scorsi è finito su tutti i giornali del paese perché stanco di non trovare personale ha lanciato una campagna pubblicitaria con un offerta di lavoro da fare strabuzzare gli occhi: “15.000 euro al mese e una Lamborghini come auto aziendale”.



In realtà chi sarà prescelto avrà un trattamento decisamente mento invitante e in linea con gli standard dei compensi, per la categoria lavorativa. Ma perché allora lanciare un così invitante proclama? “Sta diventando davvero molto complicato trovare personale adatto nel settore – ha spiegato ai giornali di tutto il Belgio, Tommaso Albanese -. Alcune persone sono molto interessate, ma impongono condizioni esorbitanti. Non possiamo accettare”.



Insomma, un’offerta condita di un po’ d’umorismo che ha ottenuto il risultato sperato. In tanti si sono candidati grazie alla visibilità che ha avuto l’annuncio. Qualcuno però ha trovato un po’ crudele la proposta ma d'altronde era talmente esagerata che crederci sarebbe stato proprio da allocchi. Perciò se qualcuno si era illuso di aver trovato un lavoro da sogno dovrà ridimensionare le sue aspettative.