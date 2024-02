Cercasi guardiano del faro per l'isola: stipendio di oltre 3mila euro ma serve un requisito fondamentale

Potrebbe essere il lavoro dei sogni per chi ama vivere in un'isola in mezzo al mare, le avventure e le storie di velieri e marinai. La curiosa e originale offerta di lavoro arriva da Wangerooge, nella piccola isola nel Mare del Nord, che sta cercando un nuovo guardiano per il suo storico faro. Situato su una piccola isola tedesca nel Mare dei Wadden, questo incarico offre un'esperienza unica. Ma, come requisito fondamentale, è necessario non soffrire di vertigini. Il faro, un'icona della Frisia Orientale, non è solo un punto di riferimento per i navigatori, ma è diventato anche una meta turistica di grande attrattiva. Sebbene non sia più in funzione come faro dal 1969, la sua imponente struttura continua a dominare il paesaggio costiero, offrendo una vista mozzafiato sulla vastità dell'oceano.



Il compito del guardiano non si limita all'amministrazione e alla manutenzione, ma abbraccia un ruolo poliedrico: dovrà anche vendere i biglietti e controllare gli ingressi, oltre ad essere responsabile della cura delle aree verdi circostanti e della gestione dei souvenir. Il faro, recentemente chiuso per restauro, presto riaprirà le sue porte al pubblico. Oltre al museo situato al piano terra, i visitatori potranno accedere alla cima della struttura attraverso una scalinata panoramica. Un momento speciale per i turisti è lo scambio dei voti nuziali, che avviene nella sala che un tempo ospitava il guardiano.



Per coloro che desiderano candidarsi, è importante sapere che non è possibile vivere nell'edificio del faro, ma le autorità locali si impegnano ad assistere il guardiano nella ricerca di alloggio nell'isola. Lo stipendio, in linea con il contratto collettivo di servizio pubblico, offre una retribuzione competitiva, con possibilità di guadagno fino a 3.570 euro al mese.