Cerca forzare posto blocco, in auto cocaina e hashish

ROVIGO - Un uomo di 42 anni residente a Porto Viro (Rovigo) è stato arrestato la scorsa notte dopo aver tentato di forzare un posto di blocco dei Carabinieri, che nella sua automobile hanno scoperto dosi di cocaina e hashish.



L'episodio è avvenuto nella cittadina polesana durante un posto di controllo dei miltari; l'uomo ha tentato la fuga in auto ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento.



Dalla perquisizione personale e del veicolo sono stati trovati circa 15 grammi di cocaina e 9 grammi di hashish, già suddivisi in dosi.



Il 42enne è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.