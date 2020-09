Cerca di schiacciare una mosca, fa esplodere la casa

FRANCIA - Cerca di schiacciare una mosca, fa esplodere casa. Il quotidiano francese Sud Ouest racconta la disavventura di cui è stato protagonista un anziano cittadino di Parcoul-Chenaud, in Dordogna. Venerdì, mentre si apprestava a cenare, l'uomo si è innervosito per la presenza di una mosca in casa. Quindi, armato di una racchetta elettrica per scacciare gli insetti, si è messo a caccia dell'ospite sgradito.

L'anziano, però, non si era accorto della fuga di gas in atto nella sua abitazione. La racchetta elettrica, secondo la ricostruzione dell'articolo, ha prodotto una scintilla che ha innescato l'esplosione. La cucina è esplosa e il tetto della casa è stato danneggiato. L'uomo, trasportato in ospedale, se l'è cavata con qualche ustione alla mano. "Non è chiaro -chiosa Sud Ouest- se la mosca sia morta".