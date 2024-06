Cerca di scaricare nel water un serpente trovato in casa ma viene morso

USA - Un episodio insolito ha coinvolto un uomo di Brooklyn, Steve Nahama, che mercoledì 19 giugno si è trovato ad affrontare una situazione spiacevole nel proprio bagno. Alle sei del mattino, il 63enne si è svegliato e ha trovato un serpente del grano nella sua vasca da bagno. Nahama ha raccontato alla stampa di aver inizialmente confuso il rettile con "un verme di qualche tipo". Tentando di liberarsi dell'ospite indesiderato gettandolo nel water, è stato morso al dito indice. L'Ufficio del Vice Commissario per la Pubblica Informazione ha confermato che si trattava di un serpente del grano, una specie non velenosa e legale da possedere come animale domestico a New York City. Il rettile, lungo circa 45 centimetri, è stato poi rimesso nella vasca dallo stesso Nahama. La polizia, intervenuta sul posto, ha confermato la dinamica dell'incidente. Fortunatamente, il morso non ha provocato gravi conseguenze grazie alla natura non velenosa del serpente.