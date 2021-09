Cerca di entrare nell'abitazione dell'ex, arrestato

VICENZA - Cerca di entrare nell'abitazione dell'ex compagna ma viene arrestato dai carabinieri della Compagnia di Valdagno (Vicenza). L'episodio è accaduto la notte scorsa intorno alle 21:15 a Brogliano (Vicenza).



Ad allertare il 112 è stata la donna che ha notato l'uomo, agitato e che urlava frasi senza senso, fuori dall'abitazione e che cercava di intrufolarsi prima da una finestra e successivamente dal portone d'ingresso della casa. L'uomo un quarantenne residente a Malo in provincia di Vicenza aveva già ricevuto una denuncia dall'ex compagna per atti persecutori nei confronti della donna.



La loro relazione si era interrotta l'estate scorsa e in quell'occasione la donna si era rivolta ai carabinieri.

Nonostante la segnalazione ai militari l'uomo aveva continuato però ad importunare la donna durante il periodo estivo. Ora il vicentino si trova agli arresti domiciliari.