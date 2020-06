Il centrodestra protesta a Treviso

TREVISO -“L’Italia non si arrende”. Con questo slogan il centrodestra ieri mattina ha manifestato in piazza Aldo Moro, nel cuore di Treviso, per chiedere al governo “meno tasse e aiuti alle migliaia di lavoratori travolti dalla crisi dopo l’epidemia”. Presenti i rappresentati del coordinamento trevigiano di Fratelli d’Italia, insieme alla Lega Nord di Treviso e Forza Italia.



La politica è tornata in piazza proprio il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, “per dare voce a coloro che non hanno ancora avuto risposte certe dal Governo”, spiegano e per ribadire che “continua più forte che mai la battaglia per l’Autonomia del nostro Veneto”.



Tra gli oltre 50 manifestanti in piazza, tutti con mascherina, anche i sindaci Mario Conte e Stefano Marcon, l’assessore regionale Federico Caner, il commissario provinciale trevigiano della Lega Gianangelo Bof.