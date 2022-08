Il Centro Ustioni di Padova curerà un cittadino libico vittima del disastro di Al-Zawiya

PADOVA - È atteso in serata al Centro Ustioni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, uno dei cittadini libici rimasti gravemente feriti lo scorso 1 agosto in seguito all’esplosione di un’autocisterna piena di carburante nella zona di Al-Zawiya nel sud della Libia.



"Insieme ad altri cittadini libici coinvolti nello stesso disastro e destinati a vari centri della Penisola – spiega il dottor Paolo Rosi, responsabile del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza – il paziente è arrivato oggi all'aeroporto di Pisa su un aereo dell'Aeronautica Militare nell'ambito di un trasferimento coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile. Appena accaduta l'esplosione, infatti, il Governo italiano aveva dato la disponibilità ad accogliere quei feriti che non erano in condizioni da poter essere curati in patria".