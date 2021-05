In centro a Treviso arriva Heidi, il nuovo negozio con prodotti tipici del Sud Tirolo

TREVISO - Sbarca in centro a Treviso Heidi, il nuovo negozio che ha aperto i battenti in via Martiri della Libertà, di fronte alla Loggia dei Cavalieri.



Il negozio, inaugurato oggi, è uno dei tre punti vendita del Veneto, che offre prodotto tipici del Sud Tirolo, da forno e freschi, dolci e salati, tutti di rigorosa produzione artigianale. Il negozio infatti comprende anche il laboratorio di panificazione e sforna pani e strudel di tutti i generi.



Di proprietà della Tirol Eventi, società di Merano leader nel settore fieristico, Heidi è già una catena di negozi artigianali destinata a conquistare le città italiane. Il negozio di Treviso, dove sono impiegate 7 persone, nei primi giorni di apertura ha già attirato la curiosità di tantissimi trevigiani che hanno voluto provare gli originali prodotti altoatesini. Sugli scaffali si trovano specialità di tutti i tipi: dallo speck, ai formaggi e alle marmellate, ai dolci.



“Abbiamo una forte esperienza fieristica- ha spiegato il direttore del punto vendita trevigiano Davide Berton – con la pandemia il mondo delle fiere e dei mercati si è bloccato, abbiamo quindi deciso di spostarci nel commercio in sede fissa, abbiamo trovato una meravigliosa location nel centro di Treviso ed un’accoglienza calorosissima da parte dei trevigiani”.