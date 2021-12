Centro trasfusioni dell'ospedale di Vittorio Veneto, i donatori scrivono ai sindaci

VITTORIO VENETO - Le associazioni dei donatori di sangue scrivono ai sindaci. “Dal 1° dicembre 2021 il centro trasfusionale dell'ospedale di Vittorio Veneto, luogo in cui i nostri donatori si recano per effettuare donazioni di sangue e di plasma in modo volontario, gratuito, anonimo e responsabile, ha subito un drastico ridimensionamento delle sue giornate di apertura”, scrivono i vertici di Avis Vittorio Veneto, Fidas Cordignano e Fidas Orsago.

Al centro trasfusionale dell’ospedale vittoriese fanno riferimento oltre 3mila donatori attivi, che effettuano circa 5mila donazioni all’anno. “ll centro trasfusionale dell'ospedale di Vittorio Veneto, fino al 30 novembre 202l, era aperto dal lunedì al venerdì e il primo e l'ultimo sabato del mese – si legge nella lettera firmata dai presidenti Luciano Sommariva, Lorenzo Garbelotto e Patrizia Pagotto -. Dal 1° dicembre il centro trasfusionale rimane chiuso il mercoledì e il venerdì. Temiamo che questo possa tradursi in un ulteriore calo delle donazioni di sangue e di plasma”. Le associazioni hanno così deciso di scrivere ai primi cittadini di Vittorio Veneto, Capella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Orsago, Revine Lago, Sarmede e Tarzo. Avis e Fidal chiedono “un ulteriore sabato di apertura del centro trasfusionale e una domenica di apertura al mese”.