TRIESTE - Centro massaggi a luci rosse scoperto a Trieste. Le investigazioni - coordinate dal procuratore De Nicolo - hanno portato a scoprire come all’interno del ‘centro benessere’ venisse praticata l’attività di meretricio con prestazioni sessuali pagate da 50 a 70 euro.

Le indagini, svolte con servizi di osservazione e l’utilizzo di telecamere nascoste, hanno appurato come le donne coinvolte lavorassero 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, a fronte di una retribuzione di appena 200 euro mensili. Alle lavoratrici, inoltre, era vietato uscire dal centro durante le pause pranzo. I pasti, infatti, dovevano essere consumati in loco e celermente. Una pratica finalizzata a non perdere potenziali clienti in caso del loro arrivo.



Dopo le perquisizioni avvenute nelle abitazioni di due donne cinesi e nel centro al centro dell’indagine, sulla scorta degli elementi acquisiti, la titolare, una cittadina cinese di 47 anni, è stata iscritta nel registro degli indagati per agevolazione e sfruttamento della prostituzione.

Il centro di viale D’Annunzio, infine, è stato posto sotto sequestro.