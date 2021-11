Centro europeo sulle malattie: solo 6 regioni italiane sono in verde, Bolzano arancione

ITALIA- Covid in Italia, oggi scendono a 6 le Regioni in verde, il livello di rischio più basso, mentre la provincia autonoma di Bolzano passa in arancione. E' il quadro che emerge dalla mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, e pubblicata oggi. La scorsa settimana erano 10 le Regioni in verde più la provincia di Trento. In verde rimangono solo: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Molise, Basilicata e Sardegna.