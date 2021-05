Centro commerciale davanti Catajo, il gip si riserva per la decisione

PADOVA - E' stata rinviata la decisione del gip di Padova sul fascicolo penale relativo al vincolo paesaggistico davanti al Castello del Catajo. Il giudice doveva esprimersi in merito alla richiesta della famiglia Cetera, proprietaria dell'area antistante il castello, di indagare sulle modalità con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale ha confermato il vincolo che ha chiuso la partita del mega centro commerciale che sarebbe dovuto sorgere a 600 metri dall'edificio storico, ai piedi dei colli euganei. Secondo l'avvocato Luigi Ravagnan che tutela la famiglia Cetera, in Commissione ci sono state varie irregolarità: falso e abuso d'ufficio sono i reati ipotizzati dalla famiglia di costruttori.

La Procura, dopo le indagini, non ha rintracciato alcuna ipotesi di reato, e ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ma la famiglia Cetera si è opposta. Il gip avrebbe dovuto decidere se chiedere nuove indagini o chiudere la vicenda. La decisione è attesa in ogni caso entro qualche giorno. Intanto i comitati, i comuni, l'associazioni di commercianti di Padova e del Veneto non depongono le "armi": "siamo pronti a scendere ancora nelle strade - annunciano - e a opporci con tutte le nostre forze a un progetto che non rispetta il nostro paesaggio e i nostri beni culturali".

La questione vede schierati gli ambientalisti, i sindaci di Battaglia e Montegrotto Terme, Ascom, Confesercenti e la Cia che hanno partecipato ad un incontro avvenuto al Castello del Catajo, messo a disposizione per l'occasione dall'imprenditore Sergio Cervellin che nel 2016 acquistò la dimora storica investendo svariati milioni di euro per la sua ristrutturazione. Al fianco delle amministrazioni e degli ambientalisti anche i consiglieri regionali Arturo Lorenzoni e Elena Ostanel: "nonostante l'obbligo previsto nel 2004 dal Codice dei beni culturali il Veneto oggi, 17 anni più tardi, ancora non ha un piano paesaggistico, eppure si tratta di uno strumento indispensabile per tutelare efficacemente le emergenze architettoniche e le aree di pregio, oltre mille, che si trovano nella nostra regione - spiegano i consiglieri di opposizione - La campagna che si trova davanti al Castello del Catajo è un cuscinetto verde ai piedi del Parco dei Colli Euganei, è chiaro che in un contesto del genere non ci sia spazio per un centro commerciale a prescindere dalle sue dimensioni".