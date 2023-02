Centrato dalla pianta che stava tagliando: morto boscaiolo

MEDUNO (PORDENONE) - Si sono concluse poco dopo le 19 le operazioni di recupero della salma del boscaiolo del 1974 di Meduno deceduto mentre lavorava al taglio di alcune piante assieme ad un collega. Un tronco lo ha travolto con un rimbalzo imprevisto ottanta metri sotto il livello della strada in località Navarons. Sul posto si sono portati in un primo tempo l'elisoccorso regionale, i Vigili del Fuoco i carabinieri. L'uomo è stato trovato già esanime dai soccorritori che si sono calati sotto la strada e a quel punto, per il recupero della salma da quel luogo estremamente impervio, è stato richiesto espressamente l'aiuto del Soccorso Alpino, sopraggiunto con una quindicina di tecnici della stazione di Maniago. È stato necessario approntare una complessa manovra di recupero con un sistema di contrappeso con le corde per calare i tecnici delle squadre di terra del Soccorso Alpino (video disponibile) e recuperarli con la barella. La salma è stata consegnata alle pompe funebri.