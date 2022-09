Centrata e uccisa da un pulmino mentre faceva attività fisica

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Pedone muore dopo essere centrato da un pulmino: l’investimento mortale è accaduto questa mattina, mercoledì 7 settembre, alle 7.30.



La tragedia, le cui cause sono attualmente al vaglio della polizia locale, è accaduto in via Brenta a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.



Immediata la chiamata ai sanitari del 118 ma per la vittima, una donna di 54 anni, E.F., che stava facendo attività fisica, non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del mezzo, un pulmino che stava trasportando alcuni operai, si è fermato immediatamente.