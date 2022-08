Centrano la cuspide del marciapiede e si ribaltano con l'auto: due feriti

PADOVA - Violentissimo incidente nella notte tra sabato e domenica a Vigonza, in provincia di Padova.



Alle 3 in via Venezia un'auto con all’interno due persone, diretta verso la Riviera del Brenta, all'altezza di uno spartitraffico, ha centrato in pieno la cuspide di un marciapiede finendo la propria corsa fuori controllo ribaltata.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, diversi mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco. I due feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale a Padova. Nonostante la dinamica particolarmente violenta, i due feriti non sono in gravi condizioni.