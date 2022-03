Centra con l'auto una ciclista, poi scappa: è caccia al pirata della strada

PADOVA - Investe una donna in bicicletta, poi scappa e la lascia esanime sull’asfalto.

In provincia di Padova è caccia al pirata della strada dopo l’episodio accaduto mercoledì alle 19.30 in via Trento a San Giorgio delle Pertiche, in località Arsego.



La malcapitata, 38 anni, è residente a Curtarolo: è stata colpita violentemente da un’auto e poi è finita a terra. Il responsabile è scappato, mentre l’allarme è stato lanciato da un altro automobilista di passaggio.

I sanitari del Suem 118 l'hanno stabilizzata e trasportata al vicino ospedale di Camposampiero: la donna avrebbe patito un importante trauma cranico, è in prognosi riservata.