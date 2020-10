E' stata confermata la data della 15° edizione per la “Centomiglia sulla Strada del Proseccco Superiore”!

L’evento si terrà il 9 e 10 ottobre 2020 con un nuovo ed entusiasmante programma ed itinerario.

A bordo di un’auto storica si potranno conoscere le colline di Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, sostando in cantine e siti culturali di valore.

Una rilassante immersione in una terra con un paesaggio unico, fatto di colline ricamate dai vigneti, borghi inaspettati, castelli, cucina tradizionale e vini raffinati.

In collaborazione con: Comuni di Conegliano, Follina, Valdobbiadene, Dama Castellana, Visit Follina.

In partnership con NOVAMOBILI, arredo e design Made in Italy e RIFA, etichette adesive di alta qualità.



PROGRAMMA*



Venerdì 9 ottobre

Ore 12,00-15,30 Follina, Piazza Cavalieri del Tempio. Raduno delle auto d’epoca. Palazzo Barbèris, Piazza IV Novembre: accoglienza e consegna materiali gara

Ore 15:45 Follina, partenza Prologo, di circa 40 km., della Centomiglia 2020 con soste presso le cantine Canevel e Villa Sandi di Valdobbiadene

Ore 17,00 Cison di Valmarino, Piazza Roma, sosta delle auto e visita alle antiche Cantine Brandolini

Ore 20,30 Solighetto, Cena di Benvenuto presso Locanda da Lino



Sabato 10 ottobre

Ore 9:00 Valdobbiadene, raduno auto presso Piazza Marconi

Ore 10:00 Valdobbiadene, partenza primo concorrente. Seguono soste presso Enoturismo Le Rampe di Vittorio Veneto, Relais Cà del Poggio di San Pietro di Feletto, cantine Bernardi Pietro & Figli e Malibràn di Susegana

Ore 12,30 Vidor, Cantina La Tordera, buffet con prodotti tipici locali. Seguono soste presso le cantine Bortolotti e Valdo Spumanti di Valdobbiadene, Col Sandago di Susegana e Carpenè Malvolti di Conegliano

Ore 16,30 Conegliano, Via XX Settembre, arrivo della auto d’epoca, esibizione della Dama Castellana

Ore 20,30 Cison di Valmarino, Cena Finale con premiazioni presso il Teatro Magno di Castelbrando



Domenica 11 ottobre

Ore 10,00 visita guidata con degustazione presso una cantina della Docg Conegliano Valdobbiadene



*Il programma potrebbe subire variazioni

Sono previsti 6 controlli timbro ed alcune prove di abilità.

È consentito l’utilizzo esclusivamente di cronometri meccanici.