Cento nuovi posti di lavoro, tra i requisiti anche la residenza a Treviso

TREVISO – Nuove opportunità lavorative anche in provincia di Treviso. Adecco seleziona seleziona 100 figure di indirizzo tecnico per Sirti, nelle regioni Lombardia, Veneto e Sardegna. Va ricordato che Sirti è un hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity, fondata nel 1921, opera nei settori delle Telecomunicazioni, Energia e Digital Solutions, con circa 3.800 dipendenti.



Questi sono i profili professionali cercati dall’azienda:



• 70 tecnici senior per i profili di assistente tecnico, caposquadra lavori civili, autista, operatore macchine operatrici e manovale. Le risorse ricercate sono candidati che hanno maturato esperienza nell’ambito delle infrastrutture civili.



• 30 giuntisti di fibra ottica, che verranno inseriti in apprendistato al termine di un percorso di Academy.



I candidati che ambiscono a diventare giuntisti di fibra ottica è richiesta la residenza sul territorio della provincia di Treviso, nonché conoscenze in ambito elettrico e forte motivazione e voglia di imparare. Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questo link.