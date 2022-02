Centinaia di vetture in pronta consegna ai migliori prezzi di mercato. Scegli Trivellato

Mercedes Classe C, Mercedes EQB o GLB. Sono solo alcune delle automobili in vendita da Trivellato, concessionaria Mercedes -Benz e smart con 14 sedi distribuite in tutto il territorio veneto. E oltre alla classica esperienza in showroom coniuga la praticità del sito ufficiale www.trivellato.it, dove è possibile visualizzare tutta la proposta aggiornata in tempo reale e prenotare la nuova macchina online. Non solo, sono disponibili anche vetture usate garantite dal programma Mercedes-Benz Certified e soluzioni di noleggio a lungo termine.



È un'esperienza maturata in quasi un secolo di attività, quella che ha permesso a Gruppo Trivellato di raggiungere un unico e grande obiettivo, quello della soddisfazione di ogni cliente. Infatti, l'azienda vanta un'équipe di oltre 400 professionisti, sempre pronti a fornire assistenza e consulenze dedicate.



E per garantire un servizio completo, è compreso il supporto anche nella fase post-vendita con interventi di manutenzione, la possibilità di effettuare revisioni, tagliandi o acquistare ricambi.



Nel giro di pochi passaggi, su www.trivellato.it, è semplice trovare il veicolo che meglio risponde alle proprie esigenze. Merito è della pratica interfaccia di navigazione che presenta filtri e categorie. Si incontrano centinaia di modelli in pronta consegna: elettrici, hybrid, benzina e diesel sia nuovi che usati, ad esempio Mercedes Classe A, Classe B o GLA.



Ogni vettura è corredata da schede descrittive dettagliate, con fotografie e tour virtuali. La sezione “Preferiti” del portale consente di salvare le proposte più interessanti e creare liste personalizzate. Inoltre, l'opzione “Avvisami Se Cambia Il Prezzo” manda notifiche riguardo a sconti, novità e offerte.



La gamma di usato disponibile dalla concessionaria è garantita dal Programma Mercedes-Benz Certified. Esso pone in atto 150 controlli e un chilometraggio certificato. Per coloro che desiderano un'alternativa all'acquisto è prevista la soluzione di noleggio a lungo termine.



Direttamente dal sito è possibile prenotare il nuovo veicolo. Per fare in modo che resti bloccato per tre giorni basta versare un acconto di 250 euro (che verranno restituiti in caso di ripensamento). Per ciò che concerne il ritiro, il cliente può richiedere la consegna nella propria città di residenza o recarsi direttamente presso una delle 14 sedi presenti in Veneto.



Trivellato propone, infine, diverse iniziative. Il servizio premium Pick Up & Delivery permette (a seguito di interventi di manutenzione) di prenotare ritiro e riconsegna dell’auto presso il posto di lavoro. Con il Progetto Custom Lab, invece, si può personalizzare la propria Mercedes AMG, per renderla davvero unica.