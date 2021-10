Centinaia di trevigiani al fianco della Cgil sabato a Roma per la manifestazione

TREVISO - Sono già una quindicina i pullman sold out organizzati dalla Cgil di Treviso che porteranno centinaia di trevigiani sabato a Roma alla manifestazione promossa unitariamente dalle tre organizzazioni sindacali in piazza San Giovanni.



Dopo l’attentato di stampo fascista e di natura eversiva della scorsa settimana alla sede della Cgil nazionale, la Camera del Lavoro di Treviso ha dato una prima risposta aprendo il giorno seguente, domenica, tutte le sedi del territorio. Ora si prepara a partecipare alla manifestazione nella capitale, forte dei tantissimi messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti nel corso di queste giornate dalla politica, dalle istituzioni, dalle organizzazioni degli imprenditori, dal mondo dell’associazionismo e da una moltitudine di cittadini indignati per quanto accaduto.



“Saranno proprio le loro parole, la loro voce che porteremo sabato a Roma - afferma il segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, Mauro Visentin -, un coro di sdegno si è levato anche dalla Marca contro la violenza, l’intimidazione, espressioni di lotta contro i rigurgiti fascisti ancora presenti in Italia e anche nel nostro territorio. Fenomeni che sì sono fonte di preoccupazione ma di fronte ai quali non arretreremo di un passo nel combattere per i diritti di tutti, in difesa dei valori democratici della nostra repubblica”. I pullman partiranno sabato 16 ottobre alle ore 5.30 di sabato da Treviso, Oderzo, Conegliano, Castelfranco Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto.