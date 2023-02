Centinaia di migliaia di stelle marine morte sulla spiaggia - VIDEO

GERMANIA – Uno spettacolo inquietante quello apparso ai turisti che frequentano la bella isola di Sylt in Germania (al confine con la Danimarca): centinaia di migliaia di stelle marine morte sulla spiaggia. Trattandosi di creature che solitamente vivono nei fondali, può capitare che dopo una tempesta finiscano a riva ma la quantità di stelle marine rinvenute non è spiegabile. Un fatto analogo era già successo lo scorso anno ai primi di gennaio su una spiaggia del Galles dove per diversi chilometri da Coppett Hall fino a Tenby, Pembrokeshire decine di migliaia di stelle marine si erano inspiegabilmente spiaggiate. Lo spiaggiamento in massa oltre che per ragioni legate al maltempo può avvenire nel periodo riproduttivo ma in questi casi le stelle restano vive, come nel giugno 2020 sempre sule coste del Galles. Quanto accaduto apre incognite sulle ragioni di un fenomeno di tali proporzioni.