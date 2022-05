Centinaia di atleti da oltre 35 Paesi per la Europe Triathlon Cup di Caorle

CAORLE / VITTORIO VENETO - Oltre 35 Paesi rappresentati e centinaia e centinaia di triathleti in arrivo da tutto il mondo. Numeri importanti per la Europe Triathlon Cup di Caorle (VE) che è pronta ad animare Porto Santa Margherita nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio 2022.

Tre giorni di gare internazionali (organizzate da Silca Ultralite Vittorio Veneto) che vedranno la partecipazione di triathleti Junior ed Élite, provenienti dai cinque Continenti, oltre agli Age Group che si dedicheranno al classico Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle. Oggi, martedì 10 maggio, la presentazione ufficiale nel municipio di Caorle, alla presenza, tra gli altri, l'Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Caorle, Mattia Munerotto, del presidente della Federazione Italiana di Triathlon (FiTri), Riccardo Giubilei, del presidente del comitato Veneto della Fitri, Leonardo Franco e del presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti. Hanno partecipato anche diversi rappresentanti istituzionali e sportivi, volontari, partner e cittadini.

La Europe Triathlon Cup, come lo scorso anno, ha fatto segnare il tutto esaurito. Venerdì e sabato saranno in gara 350 atleti, 120 Junior uomini, 90 Junior donne, 70 Élite uomini e 70 Élite donne. A questi si aggiungeranno, come atleti-gara, 80 staffettisti per venti team nazionali che domenica mattina saranno impegnati nella staffetta mista dedicata agli Junior. Domenica pomeriggio ci sarà invece il triathlon sprint “nazionale” aperto a tutte le categorie Age Group e anche agli stranieri.

La gara organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto, sotto l’egida di Europe Triathlon, in collaborazione con il Comune di Caorle e la FiTri, sarà trasmessa, nella giornata di sabato in diretta streaming, in inglese (con il commento tecnico di Paul Groves) sui canali di Silca Ultralite Triathlon e triathlonlive.tv e in italiano (con Dario Nardone e Luca Facchinetti) sul canale Fitri.