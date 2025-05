Centauro sbatte contro un ponte, precipita per 30 metri e muore nel greto del rio

UDINE - Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la discesa dal Passo Pramollo, nel territorio di Pontebba. Un motociclista classe 1966 ha perso il controllo della sua moto, andando a impattare violentemente contro la spalletta del ponte sul Rio Bombaso. Nell’urto, l’uomo è stato sbalzato oltre la barriera, precipitando per circa trenta metri sul greto sottostante, dove ha perso la vita sul colpo.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale. Dall’elicottero sono stati calati con il verricello il tecnico di elisoccorso e il medico che ha constatato il decesso. Al momento, la salma non è ancora stata rimossa in attesa dell’autorizzazione del magistrato. Il recupero avverrà in serata: le squadre di terra potranno avvicinarsi tramite una strada secondaria fino a circa cento metri dal luogo della tragedia.