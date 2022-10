Centauro finisce fuoristrada: scattano i soccorsi

PORDENONE - Tra Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento, poco dopo la rotonda in località San Giovanni di Casarsa, attorno alle 17:00 di domenica, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’eliambulanza e una ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento a seguito di una fuoriuscita autonoma di un centauro, un uomo attorno ai 70 anni di età.



Quest’ultimo, per cause al vaglio dei Carabinieri di Pordenone, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato a terra riportando gravi lesioni. Non sono stati coinvolti altri mezzi.



Il centauro è stato immediatamente soccorso, stabilizzato ed elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravi.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.