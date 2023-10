Cene gratis in 20 ristoranti: aveva trovato il modo per non pagare il conto

Aveva trovato il modo per non pagare il conto del ristorante. Mangiava ogni tipo di leccornie, beveva vino, di solito il più costoso e, poi, fingeva sempre di avere un infarto. Il 50enne, originario della Lituania, riporta El Pais, è stato arrestato in Spagna, dopo aver sperimentato la sua truffa in una ventina di ristoranti vicino ad Alicante. L'ultima cena è stata quella al 'El Buen Comer' a base di paella di pesce e whisky. Anche in questo caso il personale del ristorante ha chiamato l'ambulanza, ma stavolta anche la polizia che lo ha riconosciuto e arrestato.