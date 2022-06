CENA SOTTO LE STELLE: l’evento gourmet in terrazza… con vista!



MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

MERCOLEDI' 13 LUGLIO

MERCOLEDI' 27 LUGLIO

dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Cantina Pizzolato e Officina del Vino: via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) adiacente alla Cantina Pizzolato con ingresso separato tra i vigneti in Via Cal di Treviso

----

Siete pronti per vivere un’esperienza enogastronomica magica illuminati dal luccichio delle stelle?

Mercoledì 29 giugno, mercoledì 13 luglio e mercoledì 27 luglio potete prenotare il vostro tavolo per una suggestiva cena gourmet di mezza estate nella meravigliosa terrazza panoramica della nostra Officina del Vino.

Un’atmosfera incantevole in una location unica nel suo genere abbracciata dai vigneti biologici: una vista a perdita d’occhio sul nostro polmone verde

Dal tramonto alle stelle, un tuffo nel nostro mondo bio attraverso una cena inebriante alla scoperta della storia e delle radici della Cantina Pizzolato

----

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 19.00

Accoglienza ospiti presso l’Officina del Vino e a seguire visita guidata alla Cantina sostenibile, nominata tra le 30 Cantine più belle d’Italia

Ore 19.30

Aperitivo bio presso il dehor dell’Officina del Vino

Ore 20.00

Inizio CENA SOTTO LE STELLE con degustazione dei nostri vini biologici certificati

Ore 23.00

Conclusione evento

----

MENU' DELLA SERATA

APERITIVO presso il dehor della nostra Officina del Vino con:

Selezione di salumi di nostra produzione e formaggi di aziende locali con giardiniera dell’Officina del Vino

VINO ABBINATO: Vino Rosato Frizzante IGT Veneto “Hurrà” col fondo

a seguire CENA nella terrazza con:

Risottino melone e pepe rosa

VINO ABBINATO: Manzoni Bianco DOC Piave

Filetto di maiale con coulis di Ribes e Raboso

VINO ABBINATO: Raboso IGT Veneto

Semifreddo After Eight con menta e cioccolato

VINO ABBINATO: Spumante Pinot Grigio Delle Venezie DOC Extra Dry “M-use”

Tutte le proposte gastronomiche e i vini sono certificati biologici.

----

INFO EVENTO:

Costo dell’esperienza: 58.00 € | Caffè di moka come una volta, acqua e Vini e Spumanti bio di nostra produzione inclusi

E’ richiesto il versamento di una caparra di 30,00€. Per maggiori info click su link di seguito: https://bit.ly/3zW0lw7

Sono disponibili alternative vegetariane e vegane su richiesta: chiediamo gentilmente di avvertire per tempo lo staff di eventuali intolleranze o allergie alimentari

In caso di maltempo, la cena si svolgerà all’interno della nostra Officina del Vino

L'evento si terrà solo in caso di raggiungimento limite minimo di persone.

Prenotazioni entro e non oltre il sabato antecedente l’evento

Per maggiori info vi invitiamo a consultare il link alle FAQ di seguito: https://bit.ly/3zW0lw7

----

COSA CONSIGLIAMO DI PORTARE CON SE'?!

Abbigliamento casual per vivere godere appieno dell’esperienza nella nostra terrazza

.. e soprattutto

Tanta voglia di divertirsi e rilassarsi con la propria famiglia oppure con i propri amici

----

Per info e prenotazioni:

t. 0422 928166 | 0422 1847211

m. welcome@lacantinapizzolato.com