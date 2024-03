Per cena salmone cotto in lavastoviglie: "Delizioso! Ecco come ho fatto"

Un curioso metodo alternativo per preparare la cena? Usare la lavastoviglie. E’ questa la stravagante idea che è venuta ad una donna ritrovandosi sola in cucina, nel mezzo di un trasloco, con solo la sua fedele lavastoviglie per compagnia. La donna invece di optare per la solita cena da asporto o un invito da un'amica, ha deciso di sperimentare qualcosa di nuovo: cucinare il salmone nella lavastoviglie invece di usare i fornelli. L’improvvisata cuoca si è rivolta a internet per cercare informazioni su questa strana tecnica culinaria. Dopo un breve studio online, ha deciso di mettersi alla prova.



Il risultato? Sorprendente, tanto che la donna sui suoi canali social ha spiegato il procedimento: ha cucinato il pesce avvolgendolo accuratamente nella pellicola per alimenti e mettendolo nel cestello della lavastoviglie ed ha avviato l’elettrodomestico. Ha poi spiegato di aver lasciato la lavastoviglie su un programma intensivo (suggerendo un ciclo di lavaggio più delicato), dunque il salmone è risultato leggermente più cotto del previsto ma comunque delizioso. iclo di lavaggio più delicato "È stata una prova per vedere se funzionava", ha detto ridendo. "Era un momento stressante e avevo bisogno di qualcosa che mi facesse sorridere un po'."