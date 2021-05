Cede l’asfalto vicino a una scuola: pompieri all’opera per evitare la caduta di alberi

PADOVA - L’asfalto cede all’improvviso e come conseguenza alcuni alberi si inclinano: sul posto i vigili del fuoco.



E’ successo martedì poco dopo mezzogiorno a Padova, in Via Bach, a due passi dall’Istituto comprensivo Rosmini – scuola Salvo D’Acquisto.



Usando una piattaforma aerea, i pompieri hanno provveduto a tagliare gli alberi divenuti pericolanti, operazione per la quale sono servite circa tre ore.