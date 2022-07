Cede la grata della finestra, bimba trasferita

UDINE - La bambina di quattro anni, caduta nel pomeriggio di martedì scorso dal secondo piano della sua abitazione di via Cividale, a Udine, da un'altezza di circa sette metri, e inzialmente ricoverata in gravi condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale del capoluogo friulano, è stata trasferita giovedì in un reparto specializzato dell'ospedale di Padova.

Lo si è appreso da fonti sanitarie, dalle quali si è saputo che le condizioni della piccola, già sottoposta a un intervento neurochirurgico, restano serie. La bambina si era sporta dalla finestra della mansarda di casa ed era caduta dopo che il parapetto in ferro aveva ceduto. In quel momento in casa c'erano anche la madre e il fratellino di pochi mesi, che stava dormendo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha dato le prime cure alla piccola, poi trasportata d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Intanto si è appreso che la Procura del capoluogo friulano ha aperto un fascicolo sul caso per valutare eventuali responsabilità penali.