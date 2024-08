Cecchettin, 'inutile la conversazione di Turetta con il figlio'

VENETO - Gino Cecchettin è rimasto in contatto con il padre di Filippo Turetta, l'assasino della figlia Giulia: "mi ha scritto durante le feste". Lo ha detto a Rimini in riferimento all'intercettazione dal carcere tra Filippo Turetta e suo padre. Nel merito il padre della vittima ha commentato: "dopo il dolore per la morte di Giulia in confronto a quel dolore il resto è nulla per me. Alcune notizie vecchie non andavano divulgate, ma non sta a me giudicare l'operato di un altro papà e quindi non lo giudicherò".