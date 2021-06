Cavallo finisce in una vasca di liquami

PORDENONE - Cavallo dentro una vasca di liquami: è accaduto lunedì sera alle 20 in un’azienda agricola ad Azzano X: sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’autogrú da Pordenone.



L’animale, 29 anni, è stato imbragato e sollevato dalla vasca per poi adagiarlo a terra. Molto provato dalla brutta esperienza, all’anziano cavallo (ben 29 anni), sono poi serviti diversi minuti per rialzarsi e rientrare nelle scuderie.



Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Tolmezzo sono invece intervenuti insieme alla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), a Sauris di Sopra (UD) per il soccorso a due cani.



Un gruppo di studenti della facoltà di geologia che stavano studiando alcuni “Sinkhole” (fenomeni naturali nei quali il terreno gessoso sprofonda creando delle doline di vaste proporzioni), avevano notato due cani bloccati sul fondo di una dolina senza riuscire a risalire.



Impauriti, inizialmente i due cani non si lasciavano avvicinare, ma poi hanno preso confidenza con i soccorritori che li hanno sistemati in una speciale imbragatura per animali e li hanno caricati sulle spalle e riportati in superficie.



Durante l’intervento, che si è protratto per cinque ore, sono arrivati sul posto anche i padroni dei cani che li stavano cercando da due giorni. Whisky e Katy sono stati consegnati affamati ma sani e salvi.