Cavallo bloccato nel fango dentro un laghetto: soccorso con l'autogru

UDINE - Cavallo bloccato nel fango dentro un laghetto: soccorso dai pompieri.

Martedì in mattinata la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cervignano (UD) con il supporto dell’autogru della sede centrale di Udine è intervenuta a Fiumicello (UD) per soccorrere un cavallo bloccato nel fango dentro ad un laghetto.



I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno prima immobilizzato l’animale e poi dopo averlo imbragato lo hanno sollevato con l’autogru per riportarlo sulla riva dove è stato riconsegnato, stanco ma incolume, al proprietario

Le operazioni di soccorso sono state costantemente seguite da un veterinario.