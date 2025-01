Il cavallo “Irish Coffee” salvato dai vigili del fuoco: l’animale si era incastrato nel cancello del box

VERONA - Un cavallo è stato liberato dai vigili del fuoco dopo essersi incastrato nel cancello del suo box in un maneggio di Villafranca di Verona. L'incidente è avvenuto giovedì 24 gennaio poco dopo le 14:30, quando la sala operativa ha ricevuto una chiamata di soccorso. L'animale, chiamato Irish Coffee, era caduto e, bloccato in una posizione scomoda, non riusciva più a muoversi, rischiando di respirare con difficoltà. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno constatato la gravità della situazione, ma anche l'agitazione del cavallo che complicava ulteriormente le operazioni. Dopo aver consultato un veterinario, è stata decisa la manovra di tirare delicatamente l'animale verso l'interno del suo box. Per eseguire il soccorso in sicurezza, Irish Coffee è stato imbragato con una fascia per distribuire uniformemente la pressione sul suo corpo, mentre un paranco è stato utilizzato per sollevarlo con cautela. L'operazione, che ha richiesto circa due ore, si è conclusa con successo. Una volta riportato all'interno del box, il veterinario ha eseguito un ulteriore controllo, aiutando il cavallo a rialzarsi. Al termine dell'intervento, Irish Coffee è stato trovato in buone condizioni e il suo stato di salute è stato monitorato. Un lieto fine per l'animale e per i suoi proprietari, che hanno potuto vedere il loro cavallo in piedi, accompagnato dalla squadra dei vigili del fuoco che ha risolto la situazione con professionalità.