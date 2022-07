Cavallino Treporti al quarto posto per turismo in Italia

VENETO - Mare, Dolomiti, colline, laghi, fiumi, terme, borghi, paesi, città, isole, laguna, valli e Venezia: sembra che la sorte abbia voluto regalare alla nostra Regione tutti questi aspetti paesaggistici che fanno del Veneto la regione italiana più visitata, l’unica nella top ten d’Europa. Venezia e la sua costa, da Bibione a Rosolina, attraverso il gran numero di perle come Jesolo Lido e Caorle: chilometri di spiagge che sono destinazioni tradizionali di austriaci e tedeschi, che iniziano a frequentarle da maggio. Ma la sorpresa assoluta, come vedrete dalla lista allegata, è che al quarto posto italiano per presenze turistiche, c’è Cavallino-Treporti, verde e tranquilla località balneare che si trova appena dopo la mondana Jesolo; località di Campeggi bellissimi e piste ciclabili vicina a Venezia alle isole e alla laguna.



Ci sono, poi, le Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la “perla” Cortina d’Ampezzo e montagne come il Cristallo o le Tre Cime di Lavaredo, scelte da un numero crescente di stranieri per escursioni a piedi e passeggiate nei boschi. Al centro ci sono borghi e città, a partire da Venezia, che da sola vale più di 20 milioni di turisti, che occupano tutto l’anno gli alberghi tra le strade e San Marco poi si recano fino a Murano, Burano e le altre isole della laguna. Ma poi, si muovono per vedere le opere di Giotto a Padova, l’opera di Palladio a Vicenza o per toccare il seno di Giulietta a Verona, un classico rituale fortunato che viene ripetuto ogni anno da migliaia di persone che visitano la città rivivendo le emozioni dell’opera di Shakespeare, e forse guardando quella rappresentata all’Arena. E poi i borghi storici, le colline dell’Unesco, le sagre paesane, il turismo di fiume, di lago e le terme. Il Veneto è anche l’unica regione Italiana tra le prime 10 regioni più visitate dell’UE Spagna, Francia e Italia sono le destinazioni preferite dai turisti europei, ma solo una regione italiana – il Veneto – rientra nella “top ten” dell’Unione europea.



Nel 2021 anno nel quale era in atto la pandemia si parla di: Presenze turistiche 50,6 milioni - Arrivi di turisti 11,8 milioni



Classifica presenze turistiche in Italia.



1-Roma Lazio 30.980.083

2- Venezia Veneto 12.948.519

3- Milano Lombardia 12.474.208

4- Cavallino-Treporti Veneto 6.269.451

5- San Michele al Tagliamento Veneto (Bibione) 5.851.482

6- Jesolo Veneto 5.438.519

7- Caorle Veneto 4.319.483

…….

13- Lazise Veneto 3.606.249

...….

20- Verona Veneto 2.743.943

22-Bardolino Veneto 2.101.596

24-Abano Terme Veneto 1.987.421



Dati Istat 2019 ultimo dato pre Covid

OT