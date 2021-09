Cavalla finisce in una cavità carsica, recuperata dai soccorritori

TRIESTE - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina, sopra trieste, hanno soccorso una cavalla di 33 anni caduta accidentalmente in una dolina, in località carsica, in località Gabrovizza.

La squadra è intervenuta verso le 14:30: sul posto la veterinaria ha sedato l’animale permettendo il recupero dall’area piuttosto scoscesa con un’operazione complicata con l’utilizzo di un tirfor e di un telo posizionato sotto l’animale.



La cavalla, una lipizzana di nome Yalta, è stata successivamente presa in carico dalla zooiatra e trasportata in un box in discrete condizioni.