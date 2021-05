Cava Morganella, "Perché la Regione non blocca l'ampliamento come per cava Biasuzzi"

PAESE - “La Regione approva l’ampliamento delle cave applicando la legge a intermittenza. Il rispetto della legge sulle cave del 1982 vale, giustamente, per stoppare l’ampliamento di quella di Padernello a Paese mentre viene snobbato per la Morganella, tra Ponzano e Paese. È l’ennesimo indizio di qualcosa che non quadra sull’intera vicenda e su cui la giunta Zaia continua a non dare risposte”.



Per questo Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd ha depositato una interrogazione, sottoscritta anche da tutti gli altri esponenti di opposizione, per sapere le ragioni dei due pesi e due misure della Commissione regionale Via. “Troviamo singolare questo comportamento - sottolinea Zanoni - perché i casi sono identici.



Il parere negativo all’approfondimento fino a 55 metri della cava Biasuzzi a Padernello della Commissione regionale Via fu motivato con il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall’articolo 44 (comma 1- lettera g) della legge del 1982: la profondità massima raggiungibile sulla base dei calcoli effettuati dalla sezione Geologia e Georisorse era infatti 29,30 metri. La giunta prese atto del doppio parere negativo della Via e l’ampliamento venne bloccato".



"Perché non accade la stessa cosa con cava Morganella? In questo caso, in base alla legge, dai 40 metri attuali, lo scavo in profondità non può andare oltre i 43 e invece il progetto prevede di arrivare a 60 sotto il piano campagna. Perché stavolta la Commissione si è espressa favorevolmente? Vogliamo conoscere i motivi alla base della deroga, se ci sono situazioni analoghe in Veneto o se è un provvedimento ad hoc per Cava Morganella”.