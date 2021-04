Cava Morganella, il Comune di Treviso non farà ricorso al Tar

TREVISO - Cava Morganella: quali iniziative per chiedere la verifica sulla natura dei materiali presenti sul fondo della cava e per bloccare il progetto degli scavi fino a 60 metri di profondità autorizzato della Regione? Queste le interrogazioni della mozione presentata dalle minoranze e discussa ieri in consiglio comunale a Treviso.



Ma il comune non farà nessun ricordo al Tar, come richiesto dai consiglieri di opposizione, per fermare gli scavi. “La cava non insiste sul territorio di Treviso, bensì su Ponzano e Paese. Non esiste normativa che possa far entrare il comune di Treviso, anche per matrice ambientale, nel procedimento di decisione”, ha messo in chiaro l’assessore all’ambiente Alessandro Manera. “Pur non condividendo l’approfondimento degli scavi la normativa parla chiaro. Ricordo che il ricorso al Tar può essere avanzato anche dalle associazioni, quindi si facciano avanti”. La mozione non è passata.



Intanto dal consiglio regionale Europa Verde intraprende una azione nei confronti della giunta regionale. “I lavori di estensione di cava Morganella sono stati autorizzati lo scorso dicembre dalla Regione per mezzo di un decreto pubblicato solo per oggetto nel bollettino ufficiale della Regione Veneto", spiega la consigliera regionale Cristina Guarda. "Ma, nonostante la mia richiesta formale di avere la copia integrale del decreto, ad oggi non ho ricevuto alcunché. Per questo ho deciso di diffidare la giunta regionale affinché entro 30 giorni il decreto possa essere visionato da noi consiglieri e dai cittadini.



“Sulla questione ho altresì interessato l’ufficio di presidenza del consiglio regionale, per il ripristino delle violate prerogative dei consiglieri - conclude Guarda - Spiace constatare come si debba arrivare a questo punto per avere copia di provvedimenti che potrebbero essere trasmessi in meno di due minuti."