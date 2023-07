Cav, sulle autostrade venete +2% di traffico rispetto al 2022

VENEZIA - È iniziato regolarmente l'esodo di vacanzieri dell'ultimo fine settimana di luglio, con un venerdì da "bollino rosso" per traffico intenso previsto sulla rete gestita da Concessioni Autostradali Venete (Cav). Lo ha riferito stamani il dirigente del Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, Gianfranco Martorano. I primi giorni della settimana hanno visto un sensibile aumento del traffico sulla rete Cav rispetto sia alla settimana precedente che nella stessa settimana dello scorso anno, con le giornate di mercoledì e giovedì dove sono stati superati i 250.000 transiti giornalieri.

Nel weekend si prevede di mantenere il trend di questi ultimi due giorni, con valori che si attesteranno su un aumento attorno al 2% rispetto a quanto rilevato nel weekend del 14-16 luglio. La previsione è di traffico intenso (bollino rosso) per la giornata odierna; traffico comunque sostenuto (bollino giallo) per domani. Si potranno verificare rallentamenti e code in particolare sul tratto di A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 a Dolo (Venezia), e in uscita alla barriera di Venezia-Mestre. Domenica 30 e lunedì 31 luglio, in direzione Milano, ancora traffico sostenuto con bollino giallo per i previsti rientri.