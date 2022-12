Causano un incidente dopo il furto, quattro in fuga ma uno lo prendono

PORDENONE - Una persona è stata fermata come indiziato di reato e altre quattro sono in fuga dopo un furto avvenuto venerdì sera 2 dicembre attorno alle 18 in via San Donà di Piave a Pordenone. I cinque sospettati sono fuggiti a bordo di un'auto inseguita da una vettura della Polizia. I fuggitivi hanno imboccato contromano il trafficato viale Dante, nel ring cittadino, provocando un incidente, senza feriti gravi, che ha coinvolto altre due vetture oltre a quella della Polizia. Uno dei presunti malviventi è stato bloccato all'interno del veicolo e accompagnato in Questura mentre gli altri quattro complici sono fuggiti a piedi per le vie del centro di Pordenone. Sul posto la Squadra Volante e la Squadra Mobile oltre ai Vigili del fuoco e a un'ambulanza che è stata fatta affluire per assistere le persone coinvolte nel sinistro.