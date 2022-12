Causano incidente dopo furto, un arresto per rapina impropria

PORDENONE - E' un cittadino albanese di 25 anni l'uomo arrestato dalla Polizia, per rapina impropria, al termine di un rocambolesco inseguimento in auto per il centro di Pordenone conclusosi con un incidente che ha coinvolto altri 5 veicoli. Il tutto era cominciato dopo il tentativo di furto di una cassaforte da un'abitazione cittadina, nella tarda serata di ieri. L'uomo, senza fissa dimora, non aveva documenti ed è stato identificato grazie alle impronte digitali. La vettura utilizzata per la fuga - una Alfa Romeo Giulietta - non risulta rubata, ma si stanno ultimando gli accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente che ha coinvolto il veicolo dei malviventi che viaggiava in contromano.

Un agente di Polizia è stato medicato in Pronto Soccorso per lo schiacciamento di un dito nelle concitate fasi dell'arresto del cittadino straniero. I quattro complici dell'uomo si sono dati alla fuga a piedi subito dopo la carambola: sono ricercati in tutta la provincia e si stanno visionando le telecamere della video-sorveglianza cittadina. Nell'auto dei ladri c'erano una parte della refurtiva, arnesi per lo scasso e alcuni effetti personali, dai quali si confida di poter ricavare il Dna delle persone a bordo.