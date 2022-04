Causa un incidente e fugge: è caccia al pirata della strada

VICENZA - Un automobilista ha causato stamani un incidente, invadendo la corsia di marcia e scontrandosi con un'automobile, poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto poco dopo le ore 6:00 di oggi in Viale Anconetta, a Vicenza. La vettura ha sfondato la vetrina di un negozio di acconciature, travolgendo una terza auto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto ed estratto dalla Yaris una persona, rimasta incastrata, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem. Illesa la seconda persona a bordo dell'utilitaria.



Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una Peugeot 207, che viaggiava verso il centro città, abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi con la Yaris per poi proseguire la corsa fuori controllo e sfondare con il retrotreno il negozio di parrucchiere, finendo poco più avanti contro una terza auto, parcheggiata. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche la polizia di stato e personale di viabilità. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.