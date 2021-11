Catturato il cervo che aveva aggredito una coppia

UDINE - L’animale aveva aggredito una coppia: catturato. Il personale specializzato del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio ha catturato un cervo maschio nel luogo dove era stata segnalata un’aggressione.

L’operazione, eseguita in telenarcosi, è stata condivisa con la Direzione Regionale Centrale per le Risorse Agroalimentari, Forestali ed Ittiche, ed eseguita con l’assistenza del personale veterinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.



In attesa di ulteriori accertamenti, l’animale è stato trasferito in una struttura idonea.