Catamarano va a sbattere contro la Vespucci

VENEZIA - Incredibile incidente nautico stasera a Venezia: un catamarano turistico è andato a sbattere contro la prua della 'Amerigo Vespucci', lo storico veliero a motore della Marina Militare, attraccato in questi giorni a riva San Biasio, in bacino San Marco.

Nessuna persona è rimasta ferita. La causa è un errore di manovra del comandante del catamarano, che facendo una virata in prossimità della Vespucci, non ha calcolato che, per l'altezza, uno degli alberi non avrebbe potuto evitare l'impatto con l'albero brompesso a prua della nave.

Nessun danno di rilievo per la 'Vespucci', ma la solo alla barca turistica.