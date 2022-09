Castello di Godego, vandali al parco: danneggiata la meridiana

CASTELLO DI GODEGO - Vandalizzata la meridiana all'interno del parco, scatta la segnalazione.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Castelfranco Veneto sul parziale danneggiamento, ad opera di ignoti, di una struttura marmorea raffigurante una meridiana all'interno del parco pubblico di via San Pietro di Castello di Godego. La denuncia è stata presentata ai militari dell'Arma dal presidente del locale comitato "San Pietro". Danno in corso quantificazione.