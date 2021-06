Castelfranco, ventenne fermato con otto grammi di "fumo"

CASTELFRANCO VENETO - I Carabinieri del Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 20enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’indagato, controllato in via Romanina a Castelfranco sabato sera e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 8 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi.



Il materiale è stato sequestrato.