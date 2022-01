Castelfranco Veneto celebra Tina Anselmi: incaricata la consigliera Pavin

CASTELFRANCO - Il Sindaco Stefano Marcon ha conferito l’incarico di valorizzare la figura di Tina Anselmi alla consigliera di maggioranza Mary Pavin. Tina Anselmi, la prima ministra donna della Repubblica Italiana nel 1976, è nata a Castelfranco Veneto dove ha vissuto la sua vita e dove ha forgiato il suo carattere e il suo impegno politico. Dal 2016 riposa nel cimitero comunale. “Tina Anselmi è un personaggio di prestigio della nostra Città, una donna straordinaria e merita di essere ricordata con azioni concrete. Ringrazio il Sindaco per questo incarico e mi attivo per onorarla con la collaborazione di quanti vorranno dare valido contributo" dichiara la consigliera Mary Pavin.



Questo incarico esclusivo è stato conferito per realizzare iniziative, eventi, convegni con lo scopo di ricordare Tina Anselmi e il suo operato. “Ho voluto incaricare la consigliera Mery Pavin per valorizzare e celebrare la figura della nostra concittadina Anselmi – dichiara il sindaco, Stefano Marcon –: un incarico specifico perché si possano pensare e organizzare iniziative che sappiano coinvolgere i cittadini e anche altri interlocutori come gli alunni delle scuole, le figure politiche del nostro territorio e le donne così da promuovere la figura di Tina Anselmi che tanto ha dato alla nostra Città e al Paese intero”.