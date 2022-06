Castelfranco, una "Stanza tutta per sè" nella Caserma dei Carabinieri

CASTELFRANCO - Con il simbolico taglio del nastro, seguito dalla benedizione del Parroco locale, Monsignor Don Dionisio Salvadori, è stata inaugurata nella mattinata di oggi presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, una "stanza tutta per sé". L’iniziativa, la cui denominazione richiama un saggio della scrittrice Virginia Woolf, è il frutto di un protocollo di intesa siglato fra l’Arma dei Carabinieri e l’associazione Soroptimist International che dal 2015 a oggi ha già portato alla realizzazione di quasi 200 locali dedicati su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione, infatti, prevede proprio la creazione, presso gli uffici di polizia, di ambienti protetti e confortevoli per le donne vittime di violenza, maltrattamenti e stalking che vogliano presentare denuncia o comunque segnalare una situazione di disagio e fragilità.

Alla sobria ma sentita cerimonia sono intervenute varie Autorità fra le quali il Prefetto di Treviso, Dott. Angelo Sidoti, il Sindaco e Presidente della Provincia Stefano Marcon, il Questore Dott. Vito Montaruli, oltre ai responsabili dell’ambito socio-sanitario dell’ULSS2, Dott. Roberto Rigoli, Dott.ssa Roberta Durante e Dott.ssa Lucia Pavan, con i quali già numerose sono state le iniziative messe in campo per fare “rete” e affrontare la specifica problematica. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro ha fatto gli onori di casa e ha evidenziato come la stanza inaugurata rappresenti un importante presidio per contrastare la violenza di genere e rafforzare la rete di protezione a tutela dei soggetti più fragili, in un periodo peraltro segnato dalla pandemia, dove molteplici sono stati, anche nella Marca, gli episodi di violenza e maltrattamenti fra le mura domestiche, in alcuni casi con conseguenze tragiche, che i Carabinieri dei 41 Presidi dell’Arma presenti sul territorio della provincia hanno dovuto affrontare.

Nei loro interventi, le Presidenti del club Soroptimist di Treviso e Conegliano-Vittorio Veneto, Elisabetta Lucheschi e Lucia Casagrande, hanno evidenziato poi con soddisfazione come quella di Castelfranco Veneto, sia la quinta stanza resa “operativa” in poco tempo, in collaborazione con il Comando Provinciale di Treviso, dopo quelle già allestite presso le caserme dell’Arma di Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo e Treviso.

Presenti all’evento anche numerose socie del club Soroptimist promotore e una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio nella Castellana, fra i quali non potevano mancare le donne in uniforme in forza proprio alla locale Compagnia.