Castelfranco, spacciava cocaina in centro, arrestato

CASTELFRANCO - I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 52enne del posto, L.S., conosciuto alla giustizia.

Attorno alle 14.00 di sabato scorso, i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Zanibelli di Castelfranco Veneto, notavano l’indagato mentre, avvicinatosi ad un uomo con atteggiamento sospetto, gli consegnava un piccolo involucro in cellophane. Scattava quindi il blitz e i due venivano fermati e identificati dai militari dell’Arma operanti che accertavano come il 52enne avesse appena ceduto una dose di stupefacente del tipo cocaina al proprio “cliente”.



Presso l’abitazione dell’indagato venivano rinvenuti ulteriori 3 dosi di cocaina oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento della droga, il tutto sequestrato. L’accurata perquisizione dei Carabinieri, estesa anche all’interno dell’abitacolo dell’autovettura dell’indagato, consentiva di rinvenire e di sequestrare anche un’ascia con manico in legno della lunghezza di 40 cm. circa, un arnese da taglio artigianale e una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, L.S. veniva arrestato nella flagranza dei delitti di detenzione e vendita di sostanza stupefacente e deferito all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, venendo infine posto - al termine delle formalità di rito e d’intesa con l’Autorità Giudiziaria - agli arresti domiciliari presso la propria dimora.